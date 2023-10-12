الامارات | «أبوظبي للمبارزة» يشارك في مونديال الأندية بـ 3 لاعبين

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أبوظبي للمبارزة مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في فرنسا غداً وبعد غدٍ، بثلاثة لاعبين، هم: عبدالله الحمادي، وحمدان الجهضمي، ومسعود المهيري. وتتوجه بعثة النادي إلى باريس غداً، بعد انتهاء مرحلة التحضيرات المكثفة في الفترة الماضية، بإشراف المدرب أحمد الصغير.

وتشهد البطولة، التي ينظمها نادي «ليفري جارجان» الفرنسي، مشاركة نحو 350 لاعباً ولاعبة من مختلف قارات العالم.

وأكد عضو مجلس إدارة النادي ماجد المنصوري، أن هذه المشاركة تدعم قدرات اللاعبين واللاعبات، وتصقل خبراتهم، بالاحتكاك مع نخبة اللاعبين على مستوى العالم. وأضاف: «نادي أبوظبي للمبارزة، برئاسة العميد محمد حسين الخوري، يسعى لتعزيز النجاح والتميز، واكتشاف المواهب، وتطوير المستوى الفني، لتحقيق رؤية مجلس أبوظبي الرياضي، ودعم المنتخبات الوطنية بأفضل العناصر».