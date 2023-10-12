شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتتظر عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الخميس الموافق 12 من شهر أكتوبر الحالي، العديد من المباريات في مختلف البطولات، مثل تصفيات كأس أمم أوروبا 2024، تصفيات كأس العالم 2026 بالإضافة إلى عدد من المباريات الودية.

تصفيات أمم أوروبا 2024

مباراة إسبانيا وإسكتلندا

ويستضيف منتخب إسبانيا، نظيره الإسكتلندي، في العاشرة إلا الربع مساءً، على ملعب لا كارتوخا، ضمن الجولة السابعة من المجموعة الأولى، ويتم بث المباراة عبر فضائية beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

مباراة كرواتيا وتركيا

يواجه المنتخب الكرواتي، نظيره المنتخب التركي، في العاشرة إلا الربع مساءً، على ملعب غرادسكي، في الجولة السابعة من المجموعة الرابعة، ويتم بث المباراة عبر فضائية beIN Sports HD 2، بتعليق عامر الخوذيري.



تصفيات كأس العالم 2026

مباراة كولومبيا وأوروغواي

يلتقي منتخب كولومبيا الأول لكرة القدم بنظيره منتخب أوروغواي، على ملعب ميتروبوليتانو، في الحادية عشرة والنصف مساء الغد، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات أمريكا الجنوبية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ويتم بث المباراة عبر فضائية SSC، بتعليق عيسى الحربين.

مباريات ودية

مباراة مصر وزامبيا

يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم بنظيره الزامبي، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، في السابعة مساءً، ويتم بث المباراة عبر فضائية OnTime Sports HD.