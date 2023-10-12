شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة الرابعة فى دورى المحترفين.. طنطا والسكة الحديد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى المحترفين الاثنين المقبل بـ5 مواجهات قوية على أن تستكمل الجولة يوم الثلاثاء بـ5 مباريات أخرى ، جميعها تقام في الرابعة مساء.

موعد مباريات دورى المحترفينالاثنين 16 / 10

راية مع النصر للتعدين "استاد حرس الحدود"

مكادى مع حرس الحدود "استاد خالد بشارة"

أسوان مع جمهورية شبين "استاد أسوان"

بترول أسيوط مع النجوم "استاد بترول أسيوط"

مصر المقاصة مع بروكسى " الأسيوطى سبورت"

الثلاثاء 17 / 10

طنطا مع السكة الحديد "استاد طنطا"

الاتصالات مع غزل المحلة "استاد السلام"

القناة مع دكرنس "استاد القناة"

أبو قير للأسمدة مع وادى دجلة "استاد أبو قير"

يعد نادى بتروجت بقيادة سيد عيد، الفريق الوحيد الذى حصد الـ9 نقاط في الجولات الثلاثة الماضية، حيث نجح الفريق البترولى اعتلاء صدارة ترتيب دورى المحترفين بالعلامة الكاملة، بينما حقق فريق مكادى 3 تعادلات في مبارياته الثلاثة ولم يحقق الفوز أو يتعرض للخسارة.

وفشلت 6 أندية في تحقيق أي فوز خلال مبارياتها الثلاثة التي لعبتها حتى الآن مما تأثر ترتيبها في جدول دورى المحترفين، وهى الأندية الصاعدة حديثا للمحترفين مكادى وراية والنجوم بجانب كل من النصر للتعدين ومصر المقاصة وجمهورية شبين الذين تعرضوا للهزيمة في مباراتين وتعادل وحيد.

شهدت مباريات الأسبوع الثالث تسجيل 17 هدفا فقط وهى الأقل في الجولات الثلاثة التي لعبت، حيث سجلت الجولة الأولى 20 هدفا والثانية 25 هدفا، لتتراجع هذه الجولة بعد انتهاء 4 مباريات بنتيجة 1/ 0 بجانب انتهاء مباراة طنطا ووادى دجلة بالتعادل السلبى، بينما كانت أكثر المباريات تهديفيا هي مواجهة السكة الحديد وراية بالتعادل الإيجابى 2/ 2.

انتهت 6 مباريات في الجولة الثالثة بانتصار أحد الفرق على الأخرى، حيث فاز حرس الحدود على الاتصالات، وغزل المحلة على أبو قير للأسمدة، والقناة على النجوم، ولافيينا على بروكسى، ودكرنس على أسوان، وبتروجت على بترول أسيوط، فيما تعادل كل من النصر للتعدين مع مصر المقاصة، جمهورية شبين مع مكادى، السكة الحديد مع راية، وأخير وادى دجلة مع طنطا.

ويتنافس 3 لاعبين على قائمة الأكثر تهديفا في دورى المحترفين بعد مرور 3 جولات، وهم إسماعيل بامبا مهاجم بتروجت، وأحمد حسنى مهاجم دكرنس، وعبد الرحمن فؤاد مهاجم المصرية للاتصالات برصيد 3 أهداف لكل منهم، وسجل أكرم عبد ربه مهاجم القناة ومصطفى سلطان لاعب بتروجت هدفين لكل منهما.