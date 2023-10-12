شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلى وسيمبا التنزانى بالدوري الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل اليوم الخميس فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر الراحة السلبية من التدريبات والتي تستمر لمدة خمسة أيام حتى السبت المقبل.

وحرص الجهاز الفني على منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات، في ظل فترة التوقف الدولي المقبلة، قبل أن يعود بعدها الفريق للاستعداد لمواجهة سيمبا التنزاني في الدوري الإفريقي.

وفاز الأهلي على الإسماعيلي اليوم الأحد 3-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة لبطولة الدوري الممتاز.

وقرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل، عضو المجلس، برئاسة بعثة الفريق في تنزانيا، وتم الاستقرار على السفر بطائرة خاصة يوم 18 أكتوبر الحارى لمواجهة سيمبا فى ضربة البداية ببطولة الدورى الأفريقى لكرة القدم.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في دوري السوبر الأفريقي

يلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي).

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

طريق الأهلى فى الدوري الأفريقى

فى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي.

والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).

مواجهات الأهلى وسيمبا التنزانى

التقى الأهلي وسيمبا التنزاني في 4 مواجهات تاريخية جمعتهما في دوري أبطال أفريقيا قبل أن تتجدد المواجهة هذه المرة ضمن منافسات بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم في نسخته الأولى، حيث يواجه الأحمر نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة الافتتاحية بالبطولة.

وتواجه الفريقان من قبل 4 مرات في دوري أبطال أفريقيا، نجح الأهلي في تحقيق الفوز مباراتين فيما انتصر سيمبا التنزاني في مواجهتين فقط، تمكن المارد الأحمر من تسجيل 6 أهداف، فيما سجل لاعبو تنزانيا هدفين فقط.