شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يواجه زامبيا وديًا اليوم على استاد هزاع بن زايد بالإمارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، نظيره الزامبي في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تقام مواجهة المنتخبين المصري والزامبي على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتية، وذلك ضمن استعداد منتخب مصر الأول للمشاركة في تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون، وتأهل منتخب مصر لـ كأس الأمم الأفريقية 2024 وستجري قرعة البطولة يوم الخميس المقبل والموافق 12 أكتوبر الج

ووصلت بعثة المنتخب الوطني الأول، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، قد وصلت الإمارات الاثنين الماضي، ويترأس البعثة عامر حسين عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة، ويرافق البعثة حازم إمام عضو المجلس والمشرف على المنتخب الأول.

واستدعى البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، 25 لاعبًا لمعسكر الإمارات الذى تتخلله مباراتا زامبيا والجزائر الوديتان، وشملت القائمة: "محمد الشناوى ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل لحراسة المرمى، محمد هاني وعمر كمال عبدالواحد وأحمد فتوح ومحمد حمدى ومحمد عبدالمنعم وعلى جبر وأحمد سامى وياسر إبراهيم فى الدفاع، طارق حامد ومروان عطية ومحمد الننى وحمدى فتحى ومحمود حماده وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومصطفى فتحى ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات فى وسط الملعب، محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد ومروان حمدي فى الهجوم.

في المقابل أكد الجانب الزامبي على أهمية المباراة بالنسبة لمنتخب بلادهم أمام منتخب قوي مثل منتخب مصر بنجومه العالميين وعلى رأسهم محمد صلاح ومحمد النني، مؤكدا أنها فرصة جيدة للاطمئنان على جاهزية منتخب زامبيا من خلال اختبار قوي مثل مواجهة منتخب مصر، وأن لديه ثقة كبيرة في لاعبيه لتقديم مستوى جيد خلال المباراة والاطمئنان على لاعبيه.

وأكد ريوبن كامانجا، الأمين العام للاتحاد الزامبي أنه يتم تجهيز المنتخب لمواجهات أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم القادمة من خلال مواجهة منتخب مصر الودية القادمة، وأن منتخب زامبيا يمتلك لاعبين على أعلى مستوى يستعد لخوض منافسات قوية في أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم القادمة.