شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريين يتأهلون لنصف نهائى بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأهل الثلاثي المصري، علي فرج، طارق مؤمن، وهانيا الحمامي، إلى الدور نصف النهائى ببطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها فيلادلفيا حتى 15أكتوبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وجاءت نتائج المصريين في منافسات اليوم الأول من الدور ربع النهائي كالتالي:

فوز علي فرج على الكولومبي ميجيل رودريجيز بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 7-11, 11-5, 11-8.

فوز طارق مؤمن على الانجليزي محمد الشوربجي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 10-12, 11-6, 8-11, 11-4, 11-5.

فوز هانيا الحمامي على البلجيكية نيلي جليس بنتيجة 3-0، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-9, 11-8, 11-7.

هزيمة أمينة عرفي أمام الأمريكية أماندا صبحي بنتيجة 3-2، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-5, 7-11, 9-11, 11-9, 11-3.