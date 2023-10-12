شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين ينتظمون فى تدريبات الإسماعيلى اليوم استعداداً لمواجهة فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظم اليوم الخميس، 7 لاعبين فى تدريبات الإسماعيلى بعدما حصلوا على إجازة 3 أيام عقب الخسارة من الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدورى المصري.

ومنح إيهاب جلال اللاعبين راحة لمدة يومين، وأضاف يوما آخر لـ7 لاعبين، هم: محمد فوزى ومحمد هاشم ومحمد نصر وعمر الساعى ومحمد مخلوف وياو أنور وعبد الرحمن مجدى، الذين خاضوا مباراة الأهلى بشكل كامل.

طلب إيهاب جلال، المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، توفير 3 مباريات ودية خلال فترة التوقف لارتباطات المنتخب الوطنى بمواجهتى زامبيا والجزائر الوديتين.

وقال إيهاب جلال عن الخسارة من الاهلى فى أخر ظهور بالدوري: "قدمنا مباراة جيدة أمام الأهلى، وسيطرنا على معظم مجريات اللقاء، ولكن كانت تنقصنا اللمسة الأخيرة التى صنعت مشكلة كبيرة لنا على مدار شوطى المباراة".

وأضاف: "الإسماعيلى يمتلك العديد من اللاعبين صغار السن، وأتوقع أن يكون لهم مستقبل مبشر للغاية، خاصة أن معظمهم يشارك بصفة أساسية مع الفريق".

واختتم إيهاب جلال تصريحاته قائلا: "كنت أتمنى تحقيق الفوز على الأهلى لتعويض الهزيمة الأولى لنا بالدورى أمام فريق زد، خاصة أنها بالنسبة لى مباراة مثل أى مباراة فى الدوري".