كولر يطمئن على آخر ترتيبات رحلة الأهلى إلى تنزانيا

القاهرة - سامية سيد - أطمن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي من خالد بيبو مدير الكرة على ترتيبات رحلة تزانيا وملاعب الفريق وفندق الإقامة وغيرها من ترتيبات الرحلة التي يتطلع المدرب السويسري لأن تكون خفيفة وبدون مشاكل لأن الفريق سيخوض بعدها بـ4 أيام مباراة العودة أمام بطل تنزانيا بالقاهرة، ويتطلع الأهلي لعبور محطة سيمبا من أجل مواصلة المشوار في البطولة المُستحدثة والتي تبلغ جوائزها 4 ملايين دولار وتقام خلال أسبوعين فقط.

واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الحكم الموريتانى داحان بيدة لإدارة مباراة الأهلى المصرى مع سيمبا التنزانى فى ذهاب ربع نهائي دورى السوبر الأفريقى، المقرر لها 20 أكتوبر فى دار السلام بتنزانيا، بينما يقود كابينة الـvar الحكم الجزائرى لحلو بن إبراهيم.

ويلتقي الأهلي مع سيمبا التنزاني فى السادسة مساء الجمعة 20 أكتوبر الجارى فى دار السلام، فى إطار منافسات دور ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي)، بينما تقام مباراة العودة بين الأهلي وسيمبا التنزاني يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.

وفى حال تخطي الأهلي عقبة سيمبا التنزانى سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائى، والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبى).