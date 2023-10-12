شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة القمة بالدورى تُقرب الونش من الظهور الأول مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمود حمدى الونش مدافع الفريق الزمالك قريباً من العودة إلى التدريبات الجماعية للفريق وبالتحديد خلال 60 يوماً خاصة أن اللاعب يسير بشكل جيد وفقاً للبرنامج التأهيلى الذى حدده له الجهاز الطبى برئاسة الدكتور محمد أسامة.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر لها فى منتصف فبراير 2024 ضمن منافسات الأسبوع العاشر من دورى نايل ظهور الونش الأول مع الفريق الأبيض خاصة أن ذلك الوقت سيكون اللاعب جاهزاً تحت تصرف الجهاز الفنى.

ويسابق الونش الزمن للتعافى من إصابة الرباط الصليبى التى لحقت به خلال الفترة الماضية وأبعدته عن صفوف الفريق الأبيض، وتعد مرحلة التأهيل التى يخوضها الونش هى الثانية للاعب، تمهيداً للعودة للملاعب من جديد.

من جانبه كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبى لنادى الزمالك، عن آخر تطورات تأهيل محمود حمدى الونش مدافع الفريق الكروى الأول، موضحاً أنه يسير بخطى ثابتة فى البرنامج التأهيلى المحدد له.

وأوضح أن اللاعب سيخضع لمجموعة من القياسات البدنية وبعض الفحوصات التى يتم بعدها تحديد موعد عودته للمشاركة فى التدريبات الجماعية بشكل طبيعى،وواصل محمود "الونش" أداء التدريبات التأهيلية، على هامش المران الذي أقيم على ملعب الترسانة، وأدى اللاعب العديد من التدريبات التأهيلية المتنوعة الخاصة تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وفقا للبرنامج الموضوع له عقب خضوعه لجراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.