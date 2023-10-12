صلاح يقود التشكيل المتوقع لمنتخب مصر في مواجهة زامبيا

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي المنتخب الوطني المصري في السابعة مساء اليوم الخميس، امام نظيره زامبيا، وديا على استاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات.

واختتم المنتخب الوطني تدريباته أمس على ملعب المباراة، ووضع البرتغالي روي فيتوريا اللمسات النهائية على خطة اللعب التي يخوض بها المنتخب المباراة.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد فتوح وعلي جبر ومحمد عبدالمنعم وعمر كمال عبدالواحد.

الوسط: حمدي فتحي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو.

الهجوم: محمد صلاح ومصطفى محمد ومحمود تريزيجيه.