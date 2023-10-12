الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا بالإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي المنتخب الوطني المصري أمام نظيره منتخب زامبيا، اليوم وديا، في إطار استعدادات الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة في كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام زامبيا، اليوم الخميس في السابعة مساء بتوقيت مصر، على استاد هزاع بن زايد، بدولة الإمارات.

ويخوض المنتخب الوطني خلال المعسكر الحالي بدولة الإمارات، مباراتين وديتين أمام زامبيا اليوم، والحزائر يوم الأثنين المقبل.

وتقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر أمام زامبيا، عبر قناتي أون تايم سبورتس الأولى وأبو ظبي الرياضية، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.