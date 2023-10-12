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الموعد والقنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا بالإمارات

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محمد اسماعيل - القاهرة - يلتقي المنتخب الوطني المصري أمام نظيره منتخب زامبيا، اليوم وديا، في إطار استعدادات الفراعنة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية المقبلة في كوت ديفوار.

وتنطلق مباراة منتخب مصر أمام زامبيا، اليوم الخميس في السابعة مساء بتوقيت مصر، على استاد هزاع بن زايد، بدولة الإمارات.

ويخوض المنتخب الوطني خلال المعسكر الحالي بدولة الإمارات، مباراتين وديتين أمام زامبيا اليوم، والحزائر يوم الأثنين المقبل.

وتقرر أن تنقل مباراة منتخب مصر أمام زامبيا، عبر قناتي أون تايم سبورتس الأولى وأبو ظبي ، مع وجود أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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