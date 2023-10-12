"محترف".. رد مفاجئ من ميدو بشأن تدريب موسيماني للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف أحمد حسام ميدو، مفاجأة بشأن إمكانية تدريب الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للوحدة الإماراتي لنادي الزمالك.

وقال ميدو في برنامج الريمونتادا بقناة المحور: موسيماني مدرب محترف ويعلم تماما واجباته، وله تاريخ في مصر، ومن الوارد أن يتولى قيادة أي فريق بخلاف الأهلي سواء الزمالك وبيراميدز.

وأوضح "ميدو": "كارتيرون تولى نادي الزمالك من قبل وهو مدرب سابق للأهلي وأيضا غيره من المدربين الأجانب دربوا الأهلي والزمالك وأعرف مدرب أجنبي سابق للأهلي وصاحب اسم كبير رحب بقيادة الفريق الأبيض من قبل".