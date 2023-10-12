شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يترقب مجموعته فى قرعة أمم أفريقيا بكوت ديفوار اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب منتخب مصر مجموعة الفراعنة فى قرعة بطولة أمم أفريقيا المقبلة، والمقرر إجراء مراسمها اليوم الخميس، حيث تحدد مجموعة المنتخب خطة البرتغالى روى فيتوريا،فى ظل وجود صدامات قوية محتملة ومجموعات نارية لوجود منتخبات كبيرة فى التصنيفات الثلاثة الأولى.

ويضم التصنيف الأول منتخبات كوت ديفوار ممثل البلد المضيف، المغرب والسنغال حامل اللقب الأفريقى، وتونس والجزائر ومصر صاحب الرقم القياسى فى عدد مرات الفوز باللقب القارى (سبعة ألقاب).

ويضم المستوى الثانى منتخبات نيجيريا المتوج باللقب القارى ثلاث مرات سابقة أحدثها فى 2013، والكاميرون المتوج باللقب 5 مرات، ومالى، وبوركينافاسو، وغانا المتوج باللقب أربع مرات سابقة والكونغو الديمقراطية المتوج باللقب مرتين سابقا.

كما يضم المستوى الثالث منتخبات كيب فيردى (الرأس الأخضر)، وزامبيا المتوج باللقب فى 2012، وجنوب إفريقيا الفائز باللقب فى 1996، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وموريتانيا.

ويضم المستوى الرابع منتخبات أنجولا، وغينيا بيساو، وناميبيا، وموزمبيق، وجامبيا، وتنزانيا.