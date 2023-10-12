شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبى يواجه الأردن اليوم فى بروفة قوية استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقي في التاسعة مساء اليوم الخميس، منتخب مصر الأولمبي بقيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، أمام نظيره منتخب الأردن، على استاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر، في ضوء التحضير للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية.

ويسعى المنتخب لتحقيق نتيجة إيجابية وتقديم مستوى طيب، أمام الأردن اليوم، قبل مواجهة أوزباكستان فى طشقند بعد بأربعة أيام، حيث انطلق معسكر منتخب مصر الأولمبي الاثنين الماضي واتسمت أجوائه بالهدوء.

وضمت قائمة المنتخب كلا من: "حمزة علاء- علي الجابري- محمد أحمد "سيحا" -أحمد عيد- محمد أشرف- محمد طارق- محمد مغربي- حسام عبد المجيد- زياد فرج- عمر فايد- محمد حمدي- أحمد سيد عبد النبي- محمود عبد الرسول -محمود صابر- عربي بدر- محمد شحاتة- مصطفى سعد- أحمد نبيل "كوكا"- على زعزع- محمود جهاد- أحمد عاطف "قطة"- أحمد جمال- أحمد فوزي- أحمد نادر حواش- ماجد هاني -أسامة فيصل وبلال مظهر عبد الرحمن".

وحرص محمد بركات عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب على تحفيز اللاعبين والإشادة بهم خلال حديثه معهم قبل انطلاق التدريب مشددا فى حديثه على أن المرحلة الحالية مهمة جدا فى تحديد هوية واسماء المرشحين لتمثيل مصر فى الأولمبياد، وهذا حلم يداعب خيال اى لاعب.

وأكد بركات أن العدالة شعار المرحلة الحاسمة فى الاختيارات وأن الجهاز الفني حريص كل الحرص على منح الفرصة للجميع والدليل أن هناك أسماء كانت موجودة قد خرجت وهناك أسماء جديدة، مؤكدا ضرورة استثمار الفرصة وبذل جهود مكثفة من الجميع لنيل ثقة البرازيلي ميكالى الذي يقف على مسافة واحدة من الجميع.

ورفض البرازيلي روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، ضم أي مدرب مساعد للجهاز الفني المعاون له بديلًا عن وائل رياض، الذي تم تصعيده ليصبح مديرًا فنيًا لمنتخب الشباب مواليد 2005، مفضلًا عدم تواجد وائل رياض مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد باريس، والتركيز فى مهمته الجديدة مع منتخب الشباب.

وأبلغ ميكالي محمد بركات، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المشرف على المنتخب الأوليمبي، أنه لا يحتاج إلى ضم بديل لـوائل رياض، وأنه سيكتفي بالمجموعة الحالية الموجودة معه الآن