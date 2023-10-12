شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملامح فنية من كولر غيرت شكل فريق الأهلى.. الجبهات المشتركة الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم فريق الأهلي مستويات طيبة منذ بداية الموسم الحالي، رغم البداية غير الموفقة في مباراة السوبر الإفريقي ضد اتحاد العاصمة الجزائري، والتي خسرها بهدف نظيف.

ومن بعد مباراة السوبر الإفريقي، نجح الأهلي في تحقيق 5 انتصارات متتالية في 3 بطولات مختلفة هي الدوري المصري وكأس مصر ودوري أبطال إفريقيا.

وفاز الأهلي على المصري برباعية نظيفة وعلى سان جوروج الإثيوبي ذهابا بثلاثية نظيفة وإيابا برباعية نظيفة وعلى إنبي بثلاثية نظيفة وعلى الإسماعيلي بثلاثة أهداف لهدف.

وأحرز هجوم الأهلي 17 هدفا واستقبلت شباكه هدفا وحيدا، حيث يسير بمستوى ثابت في مختلف البطولات، بخلاف ظهوره بمستوى فني وجمل فنية وتكتيكية واضحة من قبل الجهاز الفني.

ومن أبرز الملامح الفنية التي أظهرها الأهلي تحت قيادة كولر:

الجبهات الهجومية المشتركة

نجح كولر في صناعة جبهات مشتركة في صفوف الأهلي سواء من الناحية اليسرى، والتي تشهد وجود الثلاثي علي معلول وإمام عاشور وحسين الشحات أو رضا سليم، ونجح في إحداث تفاهم كبير بينهم ويقوم الثلاثي بعمل جمل منظمة وإجادة المثلثات لاختراق دفاع الخصم، في المقابل تشهد الجبهة اليمنى تفاهم ومثلثات بين الثلاثي محمد هاني وبيرسي تاو واليو ديانج.

خلق فرص من عمق الملعب

نجح كولر في حل ازمة إهدار الفرص الكثيرة التي عانى منها الأهلي في الموسم الماضي، وتراجع معدل إهدار الفرص بشكل ملحوظ عن الموسم الماضي، وتمكن اللاعبين من ترجمة عدد كبير من الفرص إلى أهداف، حتى لو كان الفريق بعيدا عن مستواه، حيث وصل المعدل التهديفي إلى 17 هدفا في 5 مباريات فقط بمعدل يتخطى 3 أهداف في كل مباراة.

الضغط العالي على الخصم

يركز كولر مع لاعبي الأهلي على فكرة الضغط العالي على لاعبي الخصم من أجل استخلاص الكرة ومنع المنافس من بناء الهجمات التي من شأنها تهديد مرمى الفريق الأحمر، وكذلك استرداد الكرة في أسرع وقت وعدم منح الفرصة للمنافس في السيطرة على الكرة لوقت طويل، مع التنوع في اللعب بين الاختراق من العمق أو الأطراف.