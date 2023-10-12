شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الإسماعيلى يجتمع اليوم لمناقشة حل أزمة الغرامات وإيقاف القيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، اجتماعا اليوم الخميس، لمناقشة العديد من الأمور والمستجدات داخل قلعة الدراويش وإيجاد الحلول لها.

وستكون أزمة الغرامات المالية التي ضربت النادى في الفترة الأخيرة على رأس الموضوعات التي سيناقشها مجلس الإدارة لمحاولة البحث عن حلول لها من أجل تسويتها والعمل على فتح القيد لتدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل.

ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلى فى جميع الاتجاهات لحل أزمة القيد فى هذا التوقيت، فى ظل الوصول إلى حلول وسط مع اللاعبين الذين حصلوا على أحكام نهائية.

وكان مجلس إدارة الإسماعيلى برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، قرر تعيين المحامى السويسرى إلكسندر زين روفينين فيما يخص الشئون القانونية بالنادى على الصعيد الدولى.

ويعد ألكسندر أحد المحامين المتميزين فى القضايا التى تخص الفيفا ولديه خبرات قانونية عميقة، حيث حصل على درجة القانون من جامعة نيوشاتل عام 1998، ونال رخصة مزاولة مهنة المحاماة فى سويسرا عام 2000.

ويتطلع مجلس إدارة الإسماعيلى المنتخب لإعادة ترتيب البيت من جديد من خلال حل كافة النزاعات القضائية على الصعيد الدولى والمحلى بما يسهم فى توفير الاستقرار داخل القلعة الصفراء.