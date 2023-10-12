شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يجهز ثلاثى الزمالك قبل مواجهة سموحة بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المديرالفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك ، ثلاثى الفريق الأبيض ناصر منسى وأوباما ومحمد عواد قبل مواجهة سموحة على الرغم من تأكد غياب الأخيرعن المباراة المقرر لها يوم السبت 21 أكتوبر الجاري ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر مسابقة دورى نايل بسبب تعرضه للطرد فى مباراة البنك الأهلى بالأسبوع الماضى، كما يرغب أوسوريو فى وصول ناصر منسي إلى أعلى الجاهزية الفنية رغم انتظامه فى التدريبات الجماعية بالأمس الأربعاء.

ويعانى يوسف إبراهيم الشهير بـ"أوباما" من شد فى العضلة الأمامية منعه من المشاركة فى مواجهة البنك الأهلى بينما تعرض محمد عواد لرشح خفيف في الركبة، مما دفع الجهاز الطبي لوضع برنامج علاجي للحارس.

وانتظم ناصر منسي مهاجم الزمالك في التدريبات الجماعية التي أقيمت صباح الأمس الأربعاء على ملعب نادي الترسانة بشكل طبيعي استعدادا للقاء سموحة المقبل في مسابقة الدوري الممتاز .

وخاض ناصر منسي تدريبات خاصة في صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي خلال مران الأمس بالنادي، دون المشاركة في التدريبات الجماعية،وشارك المهاجم بصورة طبيعية في تدريبات الزمالك التي أقيمت صباح اليوم، وخاض كافة الفقرات التدريبية.