شكرا لقرائتكم خبر عن مصر وزامبيا.. كوكا وعمرو جمال بطلا آخر مواجهة بين المنتخبين قبل لقاء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، مع نظيره الزامبي في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

يستضيف استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتي، مواجهة المنتخبين المصري والزامبي ضمن استعداد منتخب مصر الأول للمشاركة في تصفيات كأس العالم في شهر نوفمبر أمام منتخبي جيبوتي وسيراليون، وتأهل منتخب مصر لـ كأس الأمم الأفريقية 2024 وستجري قرعة البطولة يوم الخميس المقبل والموافق 12 أكتوبر الجارى.

آخر مواجهة

وتعد آخر مواجهة جمعت بين مصر وزامبيا كان في 11 أكتوبر 2015 في مباراة ودية انتهت لصالح الفراعنة بثلاثية نظيف، جاءت عن طريق أحمد حسن كوكا "هدفين" وعمرو جمال.

واستدعى البرتغالى روى فيتوريا، المدير الفنى لمنتخب مصر، 25 لاعبًا لمعسكر الإمارات الذى تتخلله مباراتا زامبيا والجزائر الوديتان، وشملت القائمة: "محمد الشناوى ومحمد صبحي ومحمد أبوجبل لحراسة المرمى، محمد هاني وعمر كمال عبدالواحد وأحمد فتوح ومحمد حمدى ومحمد عبدالمنعم وعلى جبر وأحمد سامى وياسر إبراهيم فى الدفاع، طارق حامد ومروان عطية ومحمد الننى وحمدى فتحى ومحمود حماده وأحمد سيد زيزو وأحمد نبيل كوكا ومصطفى فتحى ومحمود حسن تريزيجيه وحسين الشحات فى وسط الملعب، محمد صلاح وعمر مرموش ومصطفي محمد ومروان حمدي فى الهجوم.