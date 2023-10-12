شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الرياضة تشارك فى المؤتمر العربى الثالث للادخار والثقافة المالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت وزارة الشباب والرياضة في فعاليات المؤتمر العربي الثالث للإدخار والثقافة المالية، والذي أقيم تحت عنوان "بناء الاستقرار المالي للقرن الحادي والعشرين"، لمناقشة الشمول المالي والتأميني والاستثماري في مصر والمنطقة العربية، برعاية البنك المركزي المصري، ووزارتي المالية والتضامن الاجتماعي، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية.

حضر المؤتمر منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب، الدكتور ايهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والأستاذ شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، والدكتور أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، والمهندس ابراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وإبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذى لشركة فينتك روبرز، وشكيب أبو زيد الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين.

وشاركت رئيس الإدارة المركزية لتمكين الشباب في الجلسه السابعة بعنوان "التمكين المالى للمرأه وقطاع الشباب"، والتحدث عن الدور الفعال لوزارة الشباب والرياضة فى التمكين المالي والاقتصادي لرواد الأعمال الشباب، ومساعدتهم علي إنشاء ودعم المشروعات الناجحة من خلال برامج الشمول المالى والتحول الرقمى ونشر الوعى بين روارد الأعمال الشباب التى توفرها الوزارة للشباب بمراكز الشباب، بالتعاون والشراكة مع الرقابة المالية والبنك المركزى المصر ي والمنظمات ونشر ثقافة ريادة الاعم من خلال إطلاق معرض "بيزنس ياشباب" لأصحاب الحرف اليدوية.

وتركز المناقشات على ملامح الإستراتيجية الوطنية للشمول المالي والتثقيف المالي في جمهورية مصر العربية والتجارب الوطنية والمؤسسية الناجحة، لعدد من البلدان والمؤسسات لتحسين مستوى الثقافة المالية والشمول المالي حول العالم وسبل تعزيزه محليًا في المنطقة العربية.

ويحتضن المؤتمر معرضاً رقمياً للحلول المالية يضم مختلف المنصات الرقمية المستخدمة للخدمات المالية، بما في ذلك المدفوعات والاستثمار والتأمين والخدمات الرقمية الحكومية.