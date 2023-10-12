شكرا لقرائتكم خبر عن محاولات فى الأهلى للحاق إمام عاشور بمباراة سيمبا التنزاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجري الجهاز الطبي بالأهلي محاولات من أجل تجهيز إمام عاشور للحاق بمباراة فريقه أمام سيمبا التنزاني يوم 20 أكتوبر الجاري، في ذهاب ربع نهائي الدوري الإفريقي لكرة القدم.

وتعرض إمام عاشور للإصابة بكدمة قوية أسفل القدم خلال مباراة فريقه الأخيرة ضد الإسماعيلي بالدوري، وأثبتت الأشعة تعرضه لكدمة قوية، وحاجته للتأهيل من 7 إلى 10 أيام قبل عودته للمشاركة في المباريات.

ورغم تضاؤل فرص إمام عاشور في اللحاق بمباراة سيمبا بسب تلك الإصابة ، إلا أن الجهاز الطبي بالأهلي يجري جهود مكثفة لتجهيز اللاعب، حتى يكون جاهزا للسفر رفقة بعثة فريقه إلى تنزانيا، والمشاركة في المباراة سواء كأساسي أو بديل.

ويعد إمام عاشور من اللاعبين المؤثرين في تشكيل الأهلي، منذ الانضمام لصفوفه في بداية الموسم الحالي، حيث يقدم عروضا طيبة وأظهر مستويات عالية ونال ثقة الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر،، وساهم في تسجيل أكثر من هدف سواء بالتهديف أو الصناعة.