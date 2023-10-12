موعد مباراة مصر وزامبيا اليوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل المتوقع للفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر ، نظيره الزامبي، في مباراة ودية، في السابعة مساء اليوم الخميس، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لتصفيات كأس العالم

2026، والمقرر لها على ملعب هزاع بن زايد في دولة الإمارات

وأعلن فيتوريا قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر وهم 25 لاعبًا، وشهدت القائمة عودة إمام عاشور وغياب محمود كهربا وجاءت كالتالى: محمد الشناوى ومحمد صبحى ومحمد أبو جبل ومحمد هانى وعمر كمال ومحمد حمدى "بيراميدز" وأحمد فتوح وعلي جبر وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم وأحمد سامي وطارق حامد ومروان عطية وأحمد سيد زيزو وإمام عاشور ومحمد النني ومحمود حمادة وحمدى فتحى ومحمد صلاح ومصطفى فتحى وعمر مرموش ومحمود تريزيجيه وحسين الشحات ومصطفى محمد ومروان حمدى.

تشكيل مصر المتوقع

ومن المتوقع أن يبدأ البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لمنتخب مصر، اللقاء أمام زامبيا بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد حمدي، على جبر، محمد عبدالمنعم، محمد هاني.

خط الوسط: محمود حمادة، محمد النني، حمدي فتحي «أحمد سيد زيزو»

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد.

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وزامبيا الودية المقبلة:

تنقل قنوات أبو ظبي الرياضية وقنوات أون تايم سبورتس مباراة مصر وزامبيا الودية.