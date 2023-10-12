شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي «دكتور» ورئيس الجامعة يكشف تدريبه للبرازيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني دكتوراه في العلوم وتكنولوجيا نشاط المحرك الدفاعي والمتأقلم من جامعة بارما.

ولم يكن أنشيلوتي الوحيد من عالم الكرة في الجامعة إذ وجد المدرب المخضرم الكبير أريجو ساكي أيضا، وألقى أنشيلوتي خطاباً بعنوان «كرة القدم طريقة حياة» حظي بترحيب وتصفيق الجميع.

وتحدث أنشيلوتي في خطابه عن التقنية التي يستخدمها في عمله وشدد على أهمية مساعدة اللاعبين الموهوبين على تطوير شخصياتهم لكنه أضاف ممازحاً:«سأقول للاعبين نادوني دكتور من الآن ولاحقاً، أتحدر من عائلة جيناتها عاطفية جداً لذا من الطبيعي أن أتصرف على هذا النحو».

وقال أنشيلوتي في خطابه:«لا يمكن أن تدرب مارادونا ليراوغ بشكل أفضل، هذا موجود في جيناته، ما يمكنك فعله مع الموهوبين مساعدتهم على تذكر أهمية الإيثار. الإيثار هو الذي يميز اللاعب الكبير عن البطل. كرة القدم ساعدتني على تحسين علاقاتي مع الآخرين وتعلم احترام اللوائح واحترام خصومي وزملائي. أن تكون مدرباً يجب أن تكون مستمعاً جيداً لمساعديك ولاعبيك ثم تتخذ أنت القرار الأخير. أحاول تمرير أفكاري من خلال الإقناع وليس الجبر، هادئ وصبور جداً وقبل كل هذا أنا محظوظ بدعم حب هذه الرياضة، هي حبي منذ سن الـ15 وما زلت أحبها».

رئيس جامعة بارما باولو أندريي أكد بالصدفة ذهاب أنشيلوتي لتدريب منتخب البرازيل وقال في خطابه في نفس الحدث:«في 2024، تنتظر كارلو أنشيلوتي مغامرة استثنائية يحلم بها الكثير من المدربين وهي تدريب البرازيل. سيكون أول مدرب أجنبي في الـ60 سنة الأخيرة يقود المنتخب البرازيلي وسيكون رابع مدرب أجنبي على الإطلاق في تاريخ البرازيل، إعجابنا به سينتشر وسيعبر الحدود والملعب. شرف كبير لنا وفرحة وامتنان لأن أنشيلوتي قبل منا هذا التكريم. أنشيلوتي سفير حقيقي لبلادنا ولإقليم بارما وللعالم وحقيقة نجاحه في بلدان مختلفة تجعله أسطورة حقيقية».