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فيرمينو يحث مشجعي ليفربول على قراءة كتاب سيرته

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دار الخليج 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن فيرمينو يحث مشجعي على قراءة كتاب سيرته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حث النجم البرازيلي فيرمينو عبر حسابه في إنستجرام مشجعي فريقه السابق ليفربول على شراء كتاب سيرته الذاتية «Si Senor:My Liverpool Years» وقال:«هناك شيء أريد أن أخبركم به»، قبل أن يؤكد طرح كتاب سيرته في 9 نوفمبر المقبل.
وسجل فيرمينو 5 أهداف في 9 مباريات مع الأهلي السعودي، ولا شك أن كتابه سيكون مشحوناً بتفاصيل لعبه في ليفربول منذ 2015 وطرد المدرب السابق بريندان رودجرز بعد أشهر من موسم 2015-2016 وقدوم الألماني يورغن كلوب الذي تألق معه نجم هوفنهايم السابق وفازمعه بلقب أوروبا وكأس الاتحاد والدوري الممتاز ومونديال الأندية.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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