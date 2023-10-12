شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى «دوبلير» جريليش في إعلانات التلفزيون والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

أدرك مدرب لياقة انجليزي يدعى ليام نيلسن (26 عاماً) من مدينة نورويتش شدة الشبه بينه وبين نجم مانشستر سيتي الإنجليزي جاك جريليش، إذ كثيراً ما يستوقفه الناس في الشارع ظناً منهم أنه هو.

واستغل مدرب اللياقة هذا الشبه وتوجه للعمل «دوبلير» للاعب في الإعلانات التلفزيونية عندما يكون جاك مشغولاً.

وقال نيلسن أنه صور إعلاناً لـ«Bose»مع نجم سيتي في أغسطس الماضي ولا يعرف عند مشاهدة الإعلان من هو جاك الحقيقي ومن هو المزيف.

يقيم نيلسن الآن في جميرا بيتش ريزدنس بدبي ويقول:«كنت الدوبلير لجاك جريليش وأكون بدلاً منه في أي حدث لا يستطيع حضوره بسبب جدول أعماله المزدحم، كان ذلك جنوناً».

وقال نيلسن إن أول مرة شعر فيها بشدة الشبه بينه وبين نجم المنتخب الإنجليزي أثناء بطولة يورو 2020 وكان الناس يستوقفونه لطلب صورة وقال إنه يحصل على معاملة أفضل في المطاعم لأن العاملين فيها يعتقدون أنه جريليش ويضيف:«أرتب شعري بناء على تسريحة جريليش دائماً، لقد كان متواضعاً ورائعاً عندما التقيته وعندما قلت له «تقليدي إياك غبي نوعاً ما» قال لي:«إن كنت ستكسب بعض المال من تقليدي فقلدني»، لقد شجعني وأجد الأمر مسلياً عندما يطلب المشجعون التقاط صورة معي لكنني لست من النوع المتباهي بعملي».