شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبي العراقي يواجه نظيره المغربي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يخوض منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم، مساء الخميس، نظيره المغربي على ملعب «الأب جيكو» في مدينة الدار البيضاء المغربية.

تأتي هذه المباراة تحضيراً للمنتخب الأولمبي العراقي قبل المشاركة في نهائيات كأس آسيا لمنتخبات دون 23 عاماً التي ستقام في قطر العام المقبل، وهذه التصفيات هي المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وقال راضي شنيشل، مدرب منتخب العراق الأولمبي لكرة القدم: «لقد اتفقت مع الاتحاد العراقي لكرة القدم على ضرورة توفير مباريات تجريبية قوية حتى نتمكن من الاستفادة من هذه المباريات بشكل جيد، لأن ملاقاة المنتخبات القوية مثل المنتخب المغربي، سيمنحنا رؤية جيدة للوقوف على مستوى لاعبينا، لاسيما أن نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً سنلاقي فيها منتخبات من الصف الأول في القارة الآسيوية، وهذا الأمر يحتاج إلى تحضيرات جيدة من خلال توفير المعسكرات التدريبية والمباريات التجريبية ذات المستوى المرتفع».

وأضاف أن «مواجهة المنتخب المغربي الأولمبي تمثل فرصة طيبة لنا، لأن هذا المنتخب من المنتخبات العربية والإفريقية القوية جداً، وبالتالي ستساعدنا مواجهته على معرفة نقاط القوة في صفوف منتخبنا، وكذلك سوف تدلنا على مكامن الخلل حتى نستطيع معالجتها قبل وقت كافٍ من انطلاق نهائيات كأس أمم آسيا في قطر».

وتابع أن «هناك مباراة تجريبية أخرى ستجمعنا مع منتخب الدومنيكان الأولمبي ستقام في المغرب أيضاً في 17 من هذا الشهر، وهذه المباراة أيضاً سنجني منها الفائدة، لأنه كلما كانت الاستعدادات جيدة، فإن النتائج ستكون مثمرة».

ورأى أن «منتخب العراق الأولمبي يضم طاقات شابة جيدة ستكون في القريب العاجل النواة الحقيقية لمنتخب العراق الأول، وهذا الأمر سيصب في صالح الكرة العراقية بكل تأكيد، لأنه كلما وجدت المواهب الجيدة التي يتم صقلها بطرق صحيحة، بات وضع المنتخب الأول أفضل».