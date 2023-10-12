شكرا لقرائتكم خبر عن «أسود الرافدين» يكثف استعداداته لودية قطر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

كثف المنتخب العراقي الأول لكرة القدم تدريباته، تحضيراً لمواجهة منتخب قطر الجمعة في الأردن، ضمن منافسات البطولة الدولية الرباعية للمدة من 11 إلى 17 من الشهر الحالي.

وذكرت الدائرة الإعلامية للاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، أن «التدريبات التي احتضنها ملعب السلط وشارك فيها جميع اللاعبين الـ 24، وهم: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، ريبين سولاقا، بشار رسن، ماسيس ارتين، أمير العماري، إبراهيم بايش، علي حيدر، مهند علي (ميمي)، مصطفى سعدون، أسامة رشيد، مناف يونس، فرانس ضياء، أمجد عطوان، علي عدنان، ميرخاس دوسكي، أحمد يحيى، علي الحمادي، أحمد علي، أحمد فرحان، علي جاسم، أيمن حسين، دانيلو السعد.

وأوضحت، أن «التدريبات تركزت على تطبيق الواجبات الهجومية بعد أن كانت تدريبات الأربعاء مخصصة للعمل في الثلث الدفاعي، حيث طبق اللاعبون الواجبات الملقاة على عاتقهم وفق ما شخص من قبل الطاقم الفني في المحاضرة الصباحية التي سبقت التدريبات من خلال مشاهدة مقاطع من مباريات سابقة للمنتخب العراقي».

وتحدث أحمد الموسوي، رئيس الوفد العراقي عن أهمية المشاركة في البطولة، لأنها تضم منتخبات من الصف الأول في آسيا، حيث منتخب قطر حامل لقب كأس آسيا والمنتخب الإيراني المصنف الأول آسيوياً، إضافةً إلى المنتخب المستضيف الأردني الذي تطور كثيراً في السنوات الأخيرة، وبالتالي فالاحتكاك مع هكذا منتخبات سيلقي بظلال إيجابية قبل الدخول في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، إضافة إلى كونها محطة إعداد مهمة لكاس آسيا المقبلة.

وأشار مهدي كريم، المدير الإداري للمنتخب العراقي، إلى أن «العمل كان مبكراً في التحضير لهذه البطولة، وتمكنا من تأمين تواجد عدد من اللاعبين المحترفين بناءً على طلب المدرب، ونلمس الإيجابية في تواجد وجاهزية عدد وافر من اللاعبين القادرين على ارتداء القميص العراقي الأول، ونتأمل من خلال هذه البطولة أن نصل إلى الجاهزية قبل دخول تصفيات كأس العالم».