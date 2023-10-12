شكرا لقرائتكم خبر عن تدريب الزمالك بدأ باجتماع أوسوريو وفقرة تأهيل استعدادا لمباراة سموحة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية خاصة على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الخميس على ملعب الترسانة استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري.

واستمرت الفقرة التأهيلية التي أقيمت تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال لمدة 25 دقيقة، تم خلالها تنفيذ العديد من الأمور البدنية الخاصة المتنوعة باستخدام أدوات التأهيل.

وحرص أوسوريو المدير الفني للفريق على متابعة هذه الفقرة برفقة الجهاز المعاون ، في ظل اهتمامهم بالجانب البدني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

كما عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية ، و تطرقت الجلسة للحديث عن كافة التفاصيل الخاصة بالفريق خلال فترة التوقف الحالية و الاستعداد للمباريات المقبلة.

و أكد المدير الفني في حديثه للاعبين على ضرورة مواصلة العمل بكل قوة وتركيز في ظل وجود ارتباطات محلية وأفريقية للفريق في الفترة المقبلة.

وحرص "أوسوريو" على شرح مجموعة من الأفكار الخططية والفنية للاعبين في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتنفيذها في مران اليوم.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.