شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يطالب بتجهيز مصابى الإسماعيلى قبل مواجهة فاركو بدورى نايل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى، الجهاز الطبي بسرعة تجهيز المصابين للاستعانة بهم في مباراة فاركو المقرر لها الأحد 22 أكتوبر الجاري على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة دوري نايل.

ويستعيد إيهاب جلال جهود عماد حمدى لاعب وسط الدراويش أمام فاركو بعد التعافى من الإصابة وتنفيذ البرنامج التأهيلى للتعافى من شد العضلة الخلفية والذى تسبب في غيابه عن مباراة الأهلى الأخيرة التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف.

كما اقترب أحمد عادل عبد المنعم ومحمد بيومى ومحمد عمار من المشاركة في التدريبات الجماعية بعدما وصلوا لمرحلة متقدمة من التعافى من الإصابات التي لحقت بهم.

ويأمل الجهاز الفنى فى تجهيز الثلاثى بشكل كامل للدخول فى التدريبات الجماعية خلال فترة التوقف، من أجل أن يكونوا متاحين للمباريات المقبلة، والتى تحتاج جميع اللاعبين.

ويعانى أحمد عادل عبد المنعم من شرخ فى وجه القدم، فيما يعانى محمد بيومى من شد فى العضلة الخلفية، فيما يعانى محمد عمار من شد بسيط.

ويعقد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، اجتماعا اليوم الخميس، لمناقشة العديد من الأمور والمستجدات داخل قلعة الدراويش وإيجاد الحلول لها.

وستكون أزمة الغرامات المالية التي ضربت النادى في الفترة الأخيرة على رأس الموضوعات التي سيناقشها مجلس الإدارة لمحاولة البحث عن حلول لها من أجل تسويتها والعمل على فتح القيد لتدعيم صفوف الفريق في يناير المقبل.

ويسعى مجلس إدارة الإسماعيلى فى جميع الاتجاهات لحل أزمة القيد فى هذا التوقيت، فى ظل الوصول إلى حلول وسطى مع اللاعبين الذين حصلوا على أحكام نهائية.