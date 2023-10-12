شكرا لقرائتكم خبر عن عواد يشارك فى تدريب الزمالك وبرنامج خاص ليوسف اوباما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك التي أقيمت صباح اليوم الخميس، على ملعب الترسانة مشاركة محمد عواد حارس المرمى بشكل كامل استعدادا لمباراة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري .

و كان عواد خضع لبرنامج تأهيلي خاص خلال اليومين الماضيين تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة.

و أدى محمد عواد الحصة التأهيلية بجانب الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال المران الذي أقيم صباح اليوم.

فيما خاض يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق تدريبات تأهيلية خاصة على هامش المران ، و أدى "أوباما" تدريبات تأهيلية خفيفة بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج الموضوع للاعب للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

و يرغب الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة في تجهيز اللاعب بالشكل الأمثل خلال هذه الفترة، استعدادا للمباريات المقبلة.

بينما خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تدريبات خططية على هامش المران ، وقام الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتدريب اللاعبين على بعض الجوانب التكتيكية الخاصة بخطة اللعب.

وخاض اللاعبون بعدها تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور الخططية التي تم التدريب عليها ، وقام أوسوريو المدير الفني و مدحت عبد الهادي المدرب العام بتوجيه اللاعبين و نقل التعليمات الفنية لهم بشكل متواصل.

كما عقد الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية ، و تطرقت الجلسة للحديث عن كافة التفاصيل الخاصة بالفريق خلال فترة التوقف الحالية و الاستعداد للمباريات المقبلة.

و أكد المدير الفني في حديثه للاعبين على ضرورة مواصلة العمل بكل قوة وتركيز في ظل وجود ارتباطات محلية وأفريقية للفريق في الفترة المقبلة.

وحرص "أوسوريو" على شرح مجموعة من الأفكار الخططية والفنية للاعبين في إطار البرنامج التدريبي الموضوع لتنفيذها في مران اليوم.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.