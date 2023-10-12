شكرا لقرائتكم خبر عن خوسيلو معجب بأسطورة عدو ريال مدريد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

كشف المهاجم الإسباني خوسيلو ماتو نجم ريال مدريد الجديد عن ملاحقته حلم اللعب في الفريق الأول الذي نشأ في أكاديميته والذي سمح له بتمثيل المنتخب.

وقال اللاعب المنتقل إلى ريال مدريد قادماً من إسبانيول بعد هبوطه: «كنت مع زوجتي ونظر أحدنا للآخر ولم نصدق عرض الريال، صدقنا به على المستوى الرياضي، لكننا لم نجرؤ على التخيل بأنه حقيقي فقد مرت لحظات استسلمنا فيها لليأس من العودة للنادي».

بيد أن جوسيلو اعترف بأن أيقونته في شبابه كان أسطورة ومهاجم أتلتيكو مدريد فيرناندو توريس، المنافس التقليدي لريال مدريد في العاصمة.

أما الإنجليزي جود بيلينجهام (20 عاماً) الوافد الآخر الذي رسخ مكانته سريعاً في الفريق فقد تسلم هو وزملاؤه سيارة BMW ذات الدفع الرباعي الكهربائية كجزء من عقد الرعاية بين المصنع والنادي للترويج للسيارات الصديقة للبيئة.