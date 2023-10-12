شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة تفرض على لاوتارو مارتينيز تعويض عائلة جليسة أطفاله والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

فرضت محكمة إيطالية على النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (26 عاماً) مهاجم إنتر ميلان الإيطالي دفع تعويض لعائلة جليسة أطفاله السابقة لأنه طردها بعد ثمانية أشهر من العمل عندما علم بإصابتها بالسرطان.

وفي التفاصيل، عملت جليسة الأطفال ( 27 عاماً)، التي توفيت بسبب المرض في يناير 2023، لرعاية ابنة مارتينيز، نينا (عامان) من زوجته عارضة الأزياء الأرجنتينية أوغستينا جاندولفو التي يتابعها مليونا شخص على إنستجرام.

ولم تكن عائلة الجليسة سعيدة بإنهاء عقدها بشكل غير قانوني وقالوا في الدعوى على مارتينيز إنها تلقت معاملة سيئة ونجحوا في كسب القضية.

في المقابل عبر المهاجم وزوجته عن غضبهما من قرار المحكمة ونشرا على حسابيهما في إنستجرام بياناً مساء الأربعاء اتهما فيها عائلة الموظفة السابقة بمحاولة تلويث سمعتهما واستغلال الموقف.

وأكد مارتينيز وزوجته، التي رزق منها بابنه تيو في أغسطس الماضي، تقديم مساعدة كبيرة للفتاة التي أطلقا عليها «صديقة العمر»، وقالا إن الطمع وراء القضية دون أن يكشف التقرير عن قيمة التعويض. وشوهد النجم الأرجنتيني، الذي سجل 10 أهداف لفريقه هذا الموسم من ضمنها «سوبر هاتريك» في مباراة الفوز على ساليرنتينا الشهر الماضي 4-صفر، في تمرينات المنتخب استعداداً لمواجهة فنزويلا والأوروغواي ودار بينه وبين رئيس الاتحاد الأرجنتيني كلاوديو تابيا حوار عميق على الدكة.