عودة محمد عواد للمشاركة في تدريبات الزمالك.. واستمرار تأهيل أوباما

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لنادي الزمالك، للمشاركة في التدريبات الجماعية بعدما خضع لبرنامج تأهيلي خاص خلال اليومين الماضيين تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق بالتنسيق مع الجهاز الفني لتجهيزه بأفضل شكل للفترة المقبلة.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة المقرر لها يوم 21 أكتوبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز

وخاض محمد عواد تدريبات تأهيلية، بجانب الفقرة الخططية والتقسيمة الفنية بشكل طبيعي خلال المران الذي أقيم صباح اليوم، بنادي الترسانة.

وفي المقابل، خاض يوسف إبراهيم "أوباما" صانع ألعاب الفريق تدريبات تأهيلية خفيفة بالكرة تحت قيادة علاء رجب مخطط الأحمال، وفقا للبرنامج الموضوع للاعب للتعافي من الإصابة التي يعاني منها في العضلة الأمامية.

ويعمل الجهاز الطبي للفريق الأبيض بقيادة الدكتور محمد أسامة على تجهيز يوسف أوباما بالشكل الأمثل خلال هذه الفترة، استعدادا للمباريات المقبلة.