موعد قرعة كأس أمم أفريقيا 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بنسختها الـ 34، في العاشرة مساء اليوم الخميس 12 أكتوبر 2023، وتحتضن كوت ديفوار مراسمها.

يشارك في البطولة 24 منتخبا، تقسمهم القرعة إلى 4 مجموعات، تحتوي المجموعة على 6 منتخبات، وفقًا إلى التصنيف العالمي، إذ لا تحتوي المجموعة الواحدة على منتخبين من نفس التصنيف.

جاء تصنيف المنتخبات كالآتي:

التصنيف الأول:

منتخب مصر

منتخب المغرب

منتخب الجزائر

منتخب تونس

منتخب كوت ديفوار

منتخب السنغال.

التصنيف الثاني:

الكاميرون

منتخب نيجيريا

منتخب مالي

منتخب بوركينا فاسو

منتخب غانا

منتخب الكونغو الديمقراطية

التصنيف الثالث:

منتخب جنوب أفريقيا

منتخب غينيا

منتخب كاب فيردي

منتخب زامبيا

منتخب غينيا الإستوائية

منتخب موريتانيا

التصنيف الرابع:

أنجولا

منتخب غينيا بيساو

منتخب موزمبيق

منتخب ناميبيا

منتخب جامبيا

منتخب تنزانيا

وفقاً إلى التصنيف السابق، يوجد احتمال وقوع المنتخب المصري مع نظيره الكاميروني في نفس المجموعة، فيما يبتعد منتخب السنغال عن طريق منتخبنا الوطني.

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