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رسميا.. عمر سيد معوض يوقع للأهلي 4 مواسم

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محمد اسماعيل - القاهرة - نجح النادي الأهلي في الحصول على توقيع عمر سيد معوض لاعب الفريق الأحمر مواليد 2006.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن عمر سيد معوض وقع عقود احتراف داخل النادي الأهلي بشكل رسمي، لمدة 4 سنوات مقبلة، وإنهاء حالة الجدل التي ظهرت في الأيام الماضية.

وأوضح المصدر، أن جلسة التوقيع شهدت حضور وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين ومحمد شوقي نائب المدير الفني للقطاع، وسيد معوض والد اللاعب.

وأوضح وليد سليمان عقب توقيع اللاعب، ان النادي الأهلي لا يقف أمام أي لاعب، يحصل على فرصة احتراف مناسبة، وعمر سيد معوض من اللاعبين الواعدين وسيكون له مستقبل مميز.

جدير بالذكر أن عمر سيد معوض تعرض للإصابة، خلال الفترة الماضية، بقطع في الرباط الصليبي، وكان قريب من الاحتراف في وتحديدا فريق ريال بيتيس.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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