رد سريع من الزمالك على حكم 60 مليون جنيه لـ "بوطيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - تلقى نادي الزمالك حكما جديدا من المحكمة الرياضية الدولية خلال الساعات الماضية، بشأن شكوى المغربي خالد بوطيب لاعب الفريق السابق.

وعلم موقع "الخليج 365" أن نادي الزمالك تلقى خطابا من المحكمة الرياضية يفيد بتخفيض غرامة المغربي خالد بوطيب من 2 مليون و900 ألف دولار إلى مليون و 900 ألف دولار، حوالي 60 مليون جنيه مصري.

وأوضح المصدر أن نادي الزمالك قدم استئناف على الفور، من أجل تخفيض الغرامة مرة أخرى، في ظل محاولة التسوية بشكل ودي مع اللاعب في الوقت المقبل، لحل الأزمة.

جدير بالذكر أن خالد بوطيب لعب في الزمالك من قبل، ولم يستكمل عقده وقدم شكوى ضد النادي الأبيض، لعدم حصوله على مستحقاته حين تعرض للإصابة ولم يتابع النادي حالته.