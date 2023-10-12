"من دلوقتي قدوتي".. جماهير الأهلي تشيد بشيكابالا بعد دعمه فلسطين (صورة)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تفاعلت جماهير الكرة المصرية مع تعليق محمود شيكابالا، قائد نادي الزمالك على الأحداث في فلسطين، إذ نشر اللاعب صورة المسجد الأقصى عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" ، وعلق: "المقاومة حق".

علق أحد المشجعين على تغريدة شيكابالا: "أهلاوي وزمالكاوي، فلسطين تجمعنا، اللهم نصرك"، وأشاد أحد جماهير المنافس بتصرف اللاعب، وكتب: "أنا أهلاوي لكن بعد هذه التغريدة فأنت بالنسبة لي قدوة".

كتب أحد المشجعين: "رغم إني أهلاوي بس احترمتك جدًا يا شيكا"، وأضاف الآخر: "رغم اختلافي معك وعلى مواقفك تجاه الأهلي وجماهيره إلا أنني أحييك وأحبك في الله، لأنك قلت رأيك".

أضاف مشجع القلعة الحمراء: "أهلاوي وكنت دايمًا بعارضك بس من دلوقتي انت اعظم لاعب زملكاوي".

يذكر أن شيكابالا أحرز هدف فوز الزمالك في المباراة السابقة بالدوري المصري، أمام البنك الأهلي، ليحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في الموسم.