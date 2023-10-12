160 مليون قيمة صفقات.. نكشف الميزانية المالية لفريق الزمالك قبل عرضها على العمومية

محمد اسماعيل - القاهرة - انتهت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، من وضع الميزانية المالية لعام 2023\2024، من أجل اعتمادها الأعضاء، خلال الجمعية العمومية المقبلة، والمقرر لها 20 أكتوبر وتشهد أيضا انتخابات مجلس إدارة النادي.

ومن ضمن الميزانية المالية، تم كشف نشاط كرة القدم والقطاع الرياضي، في الموسم الماضي.

وينشر موقع الخليج 365، الميزانية الرياضية لفريق كرة القدم بنادي الزمالك في الموسم الماضي، والتي شملت التعاقد مع 9 لاعبين جدد، هم: عمر جابر ومصطفى الزناري وناصر منسي ومصطفى شلبي وعمرو السيسي ونبيل عماد دونجا وسامسون أكينولا وإبراهيما نداي ويوسف حسن، كما أعاد النادي الحارس محمد صبحي الذي كان معارًا إلى صفوف فاركو.

وأشارت الميزانية أن نادي الزمالك أبرم صفقات في الموسم الماضي بقيمة حوالي 160 مليون جنيه، وقيمة الاستهلاكات الأخرى "المصروف" مبلغ 65 مليون جنيه، والأعوام المرحلة نحو 130 مليون جنيه.

قيمة صفقات الزمالك في الموسم الماضي:

-ناصر منسي مقابل 20 مليون جنيه

-مصطفى شلبي مقابل 20 مليون جنيه

-عمرو السيسي مقابل 18.5 مليون جنيه

-نبيل عماد دونجا مقابل 17.5 مليون جنيه

-يوسف حسن مقابل 5 مليون جنيه

-عمر جابر مقابل 17.5 مليون جنيه

-مصطفى الزناري مقابل 15 مليون جنيه