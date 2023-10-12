بعد دفعه.. خيسوس يكشف مدى علاقته مع إيدرسون حارس مانشستر سيتي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد القرش

تحدث جابرييل خيسوس مهاجم أرسنال في المؤتمر الصحفي قبل مباراة البرازيل وفنزويلا بتصفيات كأس العالم، عن واقعة دفعه من قبل حارس مانشستر سيتي إيدرسون في مباراتهم الآخيرة.

وقال خيسوس:"قضيت أنا وإيدرسون الكثير من الوقت معًا في السيتي ولا توجد بيننا مشاكل، إنه يعرف مدى إعجابي به وأعرف أيضًا مدى إعجابه بي".

وأضاف: "لكن على أرض الملعب هو يدافع عن فريقه وأنا أدافع عن فريقي، وكانت مباراة رائعة لأرسنال، وليس من السهل التغلب على السيتي".

جدير بالذكر، فاز أرسنال على نظيره مانشستر سيتي ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بنتيجة 1-0 يوم الأحد الماضي.