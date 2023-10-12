"مصر ضد زامبيا".. موعد مباريات اليوم 12 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الخميس الكثير من المباريات الدولية ضمن تصفيات الأمم الأوروبية وبعض المباريات الودية، بجانب مواجهة واحدة في تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية.
تصفيات الأمم الأوروبية
أرمينيا ضد لاتفيا - 7 مساء
اسبانيا ضد أسكتلندا - 9.45 مساء
كرواتيا ضد تركيا - 9.45 مساء
النرويج ضد قبرص - 9.45 مساء
بولندا ضد جزر الفارو - 9.45 مساء
ألبانيا ضد جمهورية التشيك - 9.45 مساء
رومانيا ضد روسيا البيضاء - 9.45 مساء
أندورا ضد كوسوفو - 9.45 مساء
تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية
كولومبيا ضد أوروجواي - 11.30 مساء
المباريات الودية
مصر ضد زامبيا - 7 مساء
الإمارات ضد الكويت - 7 مساء
روسيا ضد الكاميرون - 7 مساء
جورجيا ضد تايلاند - 7 مساء
لبنان ضد مونتينيجرو - 7 مساء
البحرين ضد قيرجستان - 7 مساء
السويد ضد مولدوفا - 9 مساء
الجزائر ضد الرأس الأخضر - 10 مساء