"مصر ضد زامبيا".. موعد مباريات اليوم 12 أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - تقام اليوم الخميس الكثير من المباريات الدولية ضمن تصفيات الأمم الأوروبية وبعض المباريات الودية، بجانب مواجهة واحدة في تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية.

تصفيات الأمم الأوروبية

أرمينيا ضد لاتفيا - 7 مساء

اسبانيا ضد أسكتلندا - 9.45 مساء

كرواتيا ضد تركيا - 9.45 مساء

النرويج ضد قبرص - 9.45 مساء

بولندا ضد جزر الفارو - 9.45 مساء

ألبانيا ضد جمهورية التشيك - 9.45 مساء

رومانيا ضد روسيا البيضاء - 9.45 مساء

أندورا ضد كوسوفو - 9.45 مساء

تصفيات كأس العالم بأمريكا الجنوبية

كولومبيا ضد أوروجواي - 11.30 مساء

المباريات الودية

مصر ضد زامبيا - 7 مساء

الإمارات ضد الكويت - 7 مساء

روسيا ضد الكاميرون - 7 مساء

جورجيا ضد تايلاند - 7 مساء

لبنان ضد مونتينيجرو - 7 مساء

البحرين ضد قيرجستان - 7 مساء

السويد ضد مولدوفا - 9 مساء

الجزائر ضد الرأس الأخضر - 10 مساء