متفوقا على حكيمي.. مصطفى محمد يحصد أول جائزة في الدوري الفرنسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

أعلنت رابطة الأندية الفرنسية، اليوم، فوز مصطفى محمد، لاعب نانت الحالي والزمالك السابق بجائزة أفضل هدف في الدوري خلال شهر سبتمبر.

حصد مصطفى محمد الجائزة عن هدفه في مرمى لوريان من ركلة حرة مباشرة، في الجولة السادسة بالدوري الفرنسي.

تنافس مصطفى محمد مع أربعة لاعبين على جائزة هدف الشهر، بينهم أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان.

تفوق مصطفى محمد على منافسيه وحصل على نسبة 47.53% من الأصوات، ليحصد أول جائزة له في الدوري الفرنسي، بعد عدة جوائز فردية مع ناديه.

يذكر أن مصطفى محمد سجل 5 أهداف مع نانت في الدوري الفرنسي، ليقترب من كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، الذي أحرز 7 أهداف.