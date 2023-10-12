شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يبحث عن الفوز الثانى عشر تاريخيا أمام زامبيا.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه منتخب مصر الأول بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، مع نظيره الزامبي في إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

تاريخ مواجهات مصر وزامبيا كالتالي:

• عدد المواجهات: 22

• فوز منتخب مصر: 11

• فوز منتخب زامبيا: 6

• تعادل المنتخبين: 5

• سجل منتخب مصر: 36 هدفا

• سجل منتخب زامبيا: 25 هدفا

آخر مواجهة

وتعد آخر مواجهة جمعت بين مصر وزامبيا كان في 11 أكتوبر 2015 في مباراة ودية انتهت لصالح الفراعنة بثلاثية نظيف، جاءت عن طريق أحمد حسن كوكا "هدفين" وعمرو جمال.

موعد مباراة منتخب مصر وزامبيا

يلتقى منتخب مصر في السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، مع نظيره الزامبي على استاد هزاع بن زايد” بمدينة العين الإماراتي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزامبيا

تذاع قناة أون تايم سبورت وقناة أبوظبي الرياضية مواجهة مصر وزامبيا الودية اليوم، في أولى مباريات الفراعنة في معسكره بالإمارات والذى سيختمه بمواجهة منتخب الجزائر.