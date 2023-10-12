شكرا لقرائتكم خبر عن تقسيمة قوية في مران سيراميكا الصباحى استعدادا للمباريات المقبلة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى، تدريباته الصباحية اليوم الخميس، في إطار معسكره الإعدادى في الإسكندرية الإسكندرية، من أجل الاستعداد لمواجهة سموحة وديا غدا الجمعة في إطار استعداد الفريق لمباريات دورى نايل.

ويسعى أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف الدولى من أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباراتين التى لعبهما الفريق أمام الاتحاد السكندرى وفاركو فى الجولة الأولى والثالث، وتأجلت مباراته مع الأهلى فى الجولة الثانية.

وحذر أيمن الرمادى اللاعبين من الوقوع فى مثل هذه الأخطاء فى المباريات المقبلة، خاصة التى حدثت أمام فاركو الذى تعادل فيه الفريق بعد التقدم بهدفين، ليفقد الفريق نقطتين مهمتين، بالإضافة لعدم استغلال الفرص أمام الاتحاد السكندرى.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر من ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة واحدة من مباراتين فقط، حيث خسر مباراة وتعادل أخرى وتأجلت له مباراة مع الأهلى فى الأسبوع الثانى، سجل لاعبو هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.