شكرا لقرائتكم خبر عن 4 وديات تجهز زد لاستئناف الدورى مع الداخلية وإنبي والإسماعيلي والسكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفني لفريق زد على خوض 4 مباريات ودية خلال فترة توقف الدوري ، من أجل تجهيز لاعبيهم بشكل جيد لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز، ومواصلة العروض القوية، بعدما نجح في حصد 7 نقاط من الجولات الثلاثة الأولى.

وفاز زد على الإسماعيلي والجونة وتعادل مع بلدية المحلة في أول ثلاث مواجهات بالدوري الممتاز، ويسعى لمواصلة عروضه القوية وتحقيق مركز متقدم في جدول الدوري.

وأكد وليد صلاح الدين مدير الكرة بنادي زد أن فريقه سيخوض مباراة ودية أمام الداخلية اليوم، فيما يلعب مع إنبي غدا في ثاني تجاربه الودية، على أن يلعب مع الإسماعيلي يوم الأحد المقبل في ثالث التجارب الودية، ثم يختتم ودياته بمواجهة السكة الحديد، على أن يتحدد موعد المباراة في وقت لاحق.

واستأنف فريق زد تدريباته الجماعية يوم الاثنين الماضي، بعد حصول اللاعبين على 3 أيام راحة عقب الانتهاء من مباراته ضد بلدية المحلة في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وحقق زد الفوز في مباراتين على الإسماعيلي والجونة وتعادل مع بلدية المحلة، ويملك في جعبته 7 نقاط يحتل بها المركز الثالث في ترتيب جدول الدوري المصري.