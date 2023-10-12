شكرا لقرائتكم خبر عن صدامات قوية فى دورى المحترفين بالجولة الرابعة.. طنطا والسكة الحديد الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى المحترفين المقرر انطلاقها الاثنين المقبل، صدامات قوية بين الأندية والتي سيكون أبرزها مواجهة تجمع بين طنطا والسكة الحديد، والاتصالات وغزل المحلة.

ويتصدر فريق بتروجت ترتيب جدول دورى المحترفين برصيد 9 نقاط، فيما جاءت فرق لافيينا وغزل المحلة وحرس الحدد في المراكز الثالث والرابع والخامس برصيد 7 نقاط لكل منهم بفارق الأهداف.

طنطا والسكة الحديد

يستضيف فريق طنطا في الرابعة عصر الثلاثاء المقبل، فريق السكة الحديد على استاد طنطا، في مواجهة نارية لا يمكن التكهن بنتيجتها، خاصة أن هذه المباراة تعد بـ6 نقاط نظرا لتقارب الفريقين في الترتيب.

يحتل فريق السكة الحديد المركز السابع برصيد 5 نقاط، فيما يأتي طنطا في المركز التاسع برصيد 4 نقاط، ويتسلح أبناء عمرو أنور مدرب طنطا بعامل الملعب لإسقاط أبناء أمير عزمى لأول مرة هذا الموسم وخطف النقاط الثلاثة.

الاتصالات وغزل المحلة

يبحث جمعة مشهور المدير الفني لفريق الاتصالات عن استعاد التوازن بعد السقوط أمام حرس الحدود في الجولة الماضية، ويأمل في العودة لسكة الانتصارات والاقتراب من المقدمة بعد التراجع للمركز الخامس برصيد 6 نقاط.

في المقابل، يسعى خالد عيد المدير الفني لغزل المحلة لمواصلة الانتصارات بعد الفوز على أبو قير للأسمدة بثنائية نظيفة، والتقدم للمركز الثانى في جدول الدورى، معولا على الحالة المعنوية العالية للاعبيه.

موعد مباريات دورى المحترفين

الاثنين 16 / 10

راية مع النصر للتعدين "استاد حرس الحدود"

مكادى مع حرس الحدود "استاد خالد بشارة"

أسوان مع جمهورية شبين "استاد أسوان"

بترول أسيوط مع النجوم "استاد بترول أسيوط"

مصر المقاصة مع بروكسى " الأسيوطى سبورت"

الثلاثاء 17 / 10

طنطا مع السكة الحديد "استاد طنطا"

الاتصالات مع غزل المحلة "استاد السلام"

القناة مع دكرنس "استاد القناة"

أبو قير للأسمدة مع وادى دجلة "استاد أبو قير"