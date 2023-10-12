شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الناشئات يواجه ساو تومى فى إياب تصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض منتخب مصر لكرة القدم النسائية تحت عشرين عاما تحت قيادة محمد كمال، نظيره ساو تومي، على استاد الإسكندرية عصر اليوم الجمعة، في إياب في الدور التمهيدي من تصفيات إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس العالم كولومبيا 2024.

ويلاقي المنتخب الوطني لناشئات كرة القدم الفائز من مواجهتي الكونغو برازفيل وناميبيا في الدور الثاني، وكان منتخبنا نجح في إنهاء مباراة الذهاب، في ذهاب الدور التمهيدي من تصفيات أمم إفريقيا، المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2024، لصالحه بسبعة أهداف نظيفة في مباراة تسيدها منتخبنا الوطني من البداية للنهاية.

وشهد المباراة سيطرة تامة من قبل منتخبنا، ترجمت بإحراز هدفين لمصر، في الشوط الأول عن طريق الثنائي نور عبد الواحد السيد وجوي عماد، لينهى منتخبنا الوطني الشوط الأول من المباراة لصالحه، ثم عاودت جوي عماد التهديف مطلع الشوط الثاني وإحراز الهدف الثاني لها، ثم أدركت مايا إيهاب هدفين، وكلا من حبيبة عصام ونورا خالد هدف.

وحرص جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على دعم منتخب مصر للناشئات قبل مواجهة ساو تومي، المنتظرة في إياب التصفيات الأفريقية، وشهد الاجتماع حضور دينا الرفاعي عضو الاتحاد المصري لكرة القدم المشرف على الكرة النسائية، وأعضاء الجهاز الفني بقيادة محمد كمال، المدير الفني للمنتخب.

ويشارك منتخبنا الوطني للمرة الثانية تواليا في التصفيات، بعد المشاركة النسخة الماضية وتوديعها، بعد الخسارة من الكونغو ذهابا وإيابا.