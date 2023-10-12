شكرا لقرائتكم خبر عن ملاكم سابق يوجه دعوة «نزال» لرونالدو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

وجه الملاكم البريطاني السابق ريكي هاتون مشجع مانشستر سيتي، الذي اعتزل الرياضة في 2012 دعوة للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لخوض نزال ملاكمة.

وقال هاتون، الذي تقدر ثروته بـ40 مليون دولار وفاز بنزالاته 45 مرة منها 32 بالضربة القاضية ولم يخسر سوى 3 مرات: «رونالدو كان يلعب في مانشستر يونايتد والمشجعون يعشقونه وهو وسيم لذا ما المانع من توجيه صفعة له؟».

ولم يفقد هاتون قدرته على الملاكمة بعد الاعتزال، وعاد للحلبة في نزال استعراضي أمام ماركو أنتونيو باريرا في مدينة مانشستر في نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، ويبدو أن مشاركة رونالدو ( 38 عاماً) في شريط ترويجي للنزال المرتقب بين تايسون فيوري وفرانسيس نغانو في السعودية بتاريخ 28 أكتوبر الجاري فتح شهية هاتون لتوجيه دعوة لجناح النصر السعودي حالياً.