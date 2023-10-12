شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري يناشد جمهور الزوراء مساندة اللاعبين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أكد المصري حسام البدري، المدير الفني لفريق الزوراء الأول لكرة القدم العراقي، أن فريقه بدأ بالتطور، وهذا الأمر بات ملموساً وواضحاً لدى كل متابع جيد للفريق. مناشداً جماهير الزوراء التي وصفها بـ «الوفية» بمساندة اللاعبين.

وقال البدري إن «لاعبي الزوراء خلال الأيام الأخيرة شهد مستواهم تطوراً كبيراً من حيث المهارات الفردية والجماعية، وكذلك عبر زيادة الوقت الذي تكون الكرة في حيازة اللاعبين».

وأضاف «أنا قلتها منذ اليوم الأول لاستلامي فريق الزوراء، إننا بحاجة إلى الوقت حتى نقوم بإعداد الفريق بشكل جيد، لذلك بدأ عملنا يظهر مع اللاعبين وما نحتاجه هو تحقيق النتائج الجيدة التي يبحث عنها الجمهور، ليس جمهور الزوراء فقط، بل في كل مكان في العالم».

وتابع: «لذلك أنا أناشد جمهور الزوراء الكبير والواسع والمحب جداً والوفي لفريقه أن يقوم بتشجيع ومساندة اللاعبين، لأن ضغط النتائج السلبية يؤثر بكل تأكيد في تركيز اللاعبين، لذلك كلما كان تركيز اللاعبين جيداً داخل الميدان زاد عطاؤهم وتكون النتائج إيجابية، ونحن نأمل كطاقم تدريبي أن نسعد هذه الجماهير المحبة والوفية من خلال المستوى والنتائج، وهذا ما نسعى إليه بكل تأكيد».

وعن نوعية اللاعبين المحترفين في فريق الزوراء، أوضح، أن «مسألة اللاعبين المحترفين هي تعتمد أساساً على الأموال وليس بيد المدرب أو الإدارة، فالمدرب بكل تأكيد يطمح بأن يحصل على محترفين جيدين، ولكن هذا الأمر مرتبط بالمال، لأننا نعيش في زمن الاحتراف، ونحن قمنا بالتعاقد مع مجموعة من المحترفين ونأمل أن يزداد عطاؤهم مع فريق الزوراء في المباريات المقبلة».

وأنهى البدري حديثه بالقول: «الزوراء بات في وضع جيد، وهو بانتظار انطلاق مباريات الدوري حتى يدخل الاطمئنان إلى نفوس جماهيره الوفية».