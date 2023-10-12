شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو| بنزيمة يكشف أسباب انتقاله من ريال مدريد إلى الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الفرنسي كريم بنزيمة، عن الأسباب التي دفعته لأن يترك فريقه السابق ريال مدريد، لينتقل إلى نادي الاتحاد السعودي، موضحاً أنه يريد أن يكون جزءاً مشروع الدوري السعودي الضخم.
وأجرى بنزيمة مقابلة نشرها حساب رابطة الدوري السعودي لكرة القدم على منصة «إكس»، أبرز فيها أسباب انتقاله إلى فريقه الجديد والتحديات المقبلة ورأيه في التجربة حتى الآن.
وقال بنزيمة: «أردت المجيء للسعودية مع بدء مشروع كرة القدم هنا، إذ بدا أنه مشروع ضخم من كل النواحي، وأردت أن أكون جزءاً منه والمساعدة فيه، وهذا أحد الأسباب التي جعلتني آتي إلى هنا».
وأوضح أنه ترك فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بعدما حقق معه كل شيء، ولأنه أراد خوض تحد جديد والمشاركة في مشروع دوري روشن السعودي.
وانضم بنزيمة إلى الاتحاد قادماً من ريال مدريد في يونيو/ حزيران الماضي، بعقد يمتد حتى عام 2026.
وأعرب الفرنسي عن سعادته باللعب مع حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، والرابع في جدول الترتيب حالياً، وقال: «سعيد داخل وخارج الملعب، وأقدّر حب الناس وهذا يجعلني سعيداً وسأحاول تقديم أقصى ما بوسعي في الملعب».
وأضاف: «يوجد الكثير من الشغف والتاريخ الكروي هنا وأنا سعيد بمستوى اللعبة. أنا حقا متفاجئ بالمستوى في السعودية لأننا في أوروبا لا نشاهد الكثير من مباريات كرة القدم هنا».
وأجرى بنزيمة مقابلة نشرها حساب رابطة الدوري السعودي لكرة القدم على منصة «إكس»، أبرز فيها أسباب انتقاله إلى فريقه الجديد والتحديات المقبلة ورأيه في التجربة حتى الآن.
وقال بنزيمة: «أردت المجيء للسعودية مع بدء مشروع كرة القدم هنا، إذ بدا أنه مشروع ضخم من كل النواحي، وأردت أن أكون جزءاً منه والمساعدة فيه، وهذا أحد الأسباب التي جعلتني آتي إلى هنا».
وأوضح أنه ترك فريقه السابق ريال مدريد الإسباني بعدما حقق معه كل شيء، ولأنه أراد خوض تحد جديد والمشاركة في مشروع دوري روشن السعودي.
وانضم بنزيمة إلى الاتحاد قادماً من ريال مدريد في يونيو/ حزيران الماضي، بعقد يمتد حتى عام 2026.
وأعرب الفرنسي عن سعادته باللعب مع حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي، والرابع في جدول الترتيب حالياً، وقال: «سعيد داخل وخارج الملعب، وأقدّر حب الناس وهذا يجعلني سعيداً وسأحاول تقديم أقصى ما بوسعي في الملعب».
وأضاف: «يوجد الكثير من الشغف والتاريخ الكروي هنا وأنا سعيد بمستوى اللعبة. أنا حقا متفاجئ بالمستوى في السعودية لأننا في أوروبا لا نشاهد الكثير من مباريات كرة القدم هنا».
"انه مشروع ضخم من كل النواحي، وأردت أن أكون جزءً من هذهِ القصة" 🇫🇷— دوري روشن السعودي (@SPL) October 11, 2023
- كريم بنزيما 🎙️#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/PEZxBbh5mN