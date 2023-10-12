فيديو| بنزيمة يكشف أسباب انتقاله من ريال مدريد إلى الدوري السعودي

"انه مشروع ضخم من كل النواحي، وأردت أن أكون جزءً من هذهِ القصة" 🇫🇷



- كريم بنزيما 🎙️#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/PEZxBbh5mN