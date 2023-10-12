شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب توتنهام: منتخب أستراليا لن يكون عالمياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبر الأسترالي أنج بوستكوغلو (58 عاماً) مدرب توتنهام الإنجليزي حالياً، ومنتخب أستراليا سابقاً عن خشيته من عدم وصول منتخب بلاده للعالمية. وقال المدرب الذي أشرف على تدريب الناشئين 7 سنوات وتولى تدريب المنتخب الأول في أستراليا في 2013 ورحل عن منصبه بعد قيادته لنهائيات كأس العالم 2018: «سبب رحيلي هو عدم شعوري بالسعادة في عملي وفشلي في إحداث تغيير. لا أرى أستراليا تسلك طريق اليابان في كرة القدم والتي لديها أيضاً قاعدة شعبية لكرة البيسبول. عانيت كثيراً هناك وشعرت أن لا بصمة لي ولا أعتقد أنني سأدربه مستقبلاً. كان واحداً من أكبر أهدافي هو إحداث تغيير للكرة الأسترالية لكن الدعم المالي للعبة ضعيف وأستطيع أن أضمن لكم حتى إن شيدوا ملاعب جديدة ستكون لرياضات أخرى. لم يكن قرار رحيلي عن أستراليا سهلاً لكنه كان صائباً ولو كنت أشك في قدراتي لما كنت مدرباً لتوتنهام الآن».