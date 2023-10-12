شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال لوكاكو عن الدوري السعودي؟ ولماذا يرفض الكلام عن معاناة الصيف؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

لمح النجم البلجيكي روملو لوكاكو مهاجم روما الإيطالي حالياً والمعار من نادي تشيلسي لمعاناته في الصيف.

وصدم لوكاكو بالواقع الذي واجهه عند عودته لتشيلسي بعد إعارة في إنتر ميلان إذ لم يجد له مكاناً في حسابات المدرب الجديد ماوريسيو بوكتينيو. وشاهد لوكاكو عروض الانتقال لإنتر ميلان ويوفنتوس تنهار قبل أن يوافق على عرض روما مجبراً بعدما فرض عليه التمرن وحيداً مع فريق «البلوز».

وقال لوكاكو:«معظم من في الغرفة يعرفني، تعرفون أنني لا أحب الضرب يمينا وشمالا وسأتكلم في الوقت المناسب لكن لو أخبرتكم بما حصل معي في الصيف لصدم الجميع».

وتابع لوكاكو:«مرت علي لحظات شعرت فيها بأنني سأنفجر وربما لو كنت أصغر بخمس سنوات لانفجرت لكنني أكثر تركيزاً الآن على ما أتقن فعله وهو لعب كرة القدم وثابرت كثيراً طوال الصيف».

ورفض لوكاكو تمديد بقائه في إنتر ميلان بعد هدره هدفاً قاتلاً بنهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي، وقال:«شعرت بعدم ارتياح بعد ذلك النهائي لكن تفكيري كان مشوشاً بسبب ما حصل قبل النهائي وسأتحدث عن هذا لاحقاً».

وعن عرض الهلال السعودي الذي تلقاه قال لوكاكو:«تشرفت باهتمامهم لكن بعد الحوار الذي جرى بيننا لم أقتنع بشكل كامل. الدوري السعودي سيكون واحداً من أكبر البطولات المحلية في العالم لكنني لم أرغب في ترك أوروبا بعد. لا أحب الكلام كثيراً خارج الملعب لكن أحياناً من الجيد أن تخبر الناس بما حدث وبما لم يحدث في الواقع. سأخبركم بما حصل لكن ليس الآن، أريد التركيز على أدائي وعندما أقول شيئاً ما سيخرج من سياقه وهذا ما لا أريده حالياً».

واثنى لوكاكو على مدربه مورينيو وقال:«كما قلت سابقاً، تربطني والمدرب علاقة مميزة فهو يعرف عائلتي وأنا أعرف أولاده وهو شخص أثق به وهو أيضاً يثق بي، كما أنه مدرب صارم كما كان المدربون الآخرون معي في الماضي لكنها الطريقة الوحيدة التي أستطيع فيها النضج كلاعب».